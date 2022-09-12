ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Трамплін для стрибка. Фаза прориву замінилася закріпленням позицій ЗСУ, - Арестович

Новость на русском →
Україна, Понеділок 12 вересня 2022 12:51
Трамплін для стрибка. Фаза прориву замінилася закріпленням позицій ЗСУ, - Арестович Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Операція зі звільнення захоплених українських міст продовжується. При цьому Фаза прориву замінилася на закріплення позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Операція триває - не лише на сході, а й у Херсонській області. Фаза прориву, швидкого просування, цунамі замінилася фазою закріплення результатів та боїв за зайняття найбільш вигідних рубежів - як трамплінів для наступних стрибків", - розповів він.

За словами Арестовича, командування ЗСУ не дозволяє собі захоплюватися - і це - найвища ознака професіоналізму.

"Для наступу потрібні умови та ресурси і вони створюються не за один день. Результати цунамі на Сході блискучі. Однієї техніки захоплено на те, щоб повністю забезпечити нову нашу механізовану, а то й танкову бригаду", - додав він.

При цьому Арестович підкреслює, що не можна забувати, що війну поки що не закінчено.

"Війна триває. Будуть ще наші блискавичніші удари, буде і повільне прогризання їхньої оборони - там, де вона міцніша. Удари росіян по нашій інфраструктурі нічого не сповільнять і не скасують. Вони тільки призведуть до прискорення допомоги і - прискорення падіння путінського режиму, відповідно, - запевнив він. - Путинський режим перебуває в ситуації, що називається в шахах цугцванг - при якому будь-який їхній хід веде до погіршення його позиції".

Як повідомлялося, українські воїни продовжують звільняти Харківську область від російських окупантів. На окремих ділянках регіону ЗСУ вийшли до державного кордону з Росією.

Загалом наші військові звільнили вже близько 40 населених пунктів Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ