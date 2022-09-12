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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, Понеділок 12 вересня 2022 16:58
У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові перед оголошенням повітряної тривоги прогримів вибух у понеділок, 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та місцеві ЗМІ.

У Харкові пролунав вибух, а через хвилину після нього була оголошена повітряна тривога.

"Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні росіяни масовано обстріляли Харків. Під удар потрапили Київський та Основ'янський райони. Через обстріл окупантів зупинилося метро.

Наразі відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих внаслідок атаки загарбників.

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