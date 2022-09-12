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В ОК "Схід" пояснили, чому наступ ЗСУ в Харківській області виявився успішним

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 19:29
В ОК "Схід" пояснили, чому наступ ЗСУ в Харківській області виявився успішним Фото: названо причини успіху наступу ЗСУ в Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України досягли значних успіхів у наступі на Харківському напрямку через низку причин. Зокрема, штурмові дії були ретельно спланованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника східного угруповання військ Сергія Череватого у коментарі BBC.

За його словами, останні успіхи ЗСУ пояснюються низкою причин, серед яких: амбітне завдання, поставлене командуванням, докладне опрацювання деталей операції, обманні маневри, вибір найбільш несподіваних місць для прориву ворожої оборони і бойовий дух українських військових.

Череватий підкреслив, що контрнаступ в Харківській області має вирішальне значення, оскільки воно не дасть росіянам продовжувати наступ на Слов'янськ і оточити наших військових на Донбасі.

Також ключовим підсумком операції ЗСУ є відтиснення росіян від Харкова - найважливішого промислового центру. Тепер місто більше не зможе обстрілювати ворожа артилерія.

Він додав, що успіхи українських військових повинні були сильно вплинути на бойовий дух військ РФ.

"Є плани звільнити повністю всю Україну, планомірно готуються операції. Тут важливий аспект - західна допомога, яку ми швидко освоюємо", - додав Череватий

Нагадаємо, раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що українські військові звільнили від росіян близько 40 населених пунктів у Харківській області.

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