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В Ізюмі за час окупації загинуло понад 1000 осіб, 80% інфраструктури зруйновано

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Ізюм, Понеділок 12 вересня 2022 15:27
В Ізюмі за час окупації загинуло понад 1000 осіб, 80% інфраструктури зруйновано Фото: в Ізюмі за час окупації загинуло понад 1000 осіб (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Константин Широкун

За час окупації в Ізюмі Харківської області вбито, щонайменше, 1000 мирних громадян. Крім того, близько 80% інфраструктури міста зруйновано, або суттєво пошкоджено.

Про це заявив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельников, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Як і по всій окупованій території, росіяни скоювали військові злочини і намагалися їх приховати. Щонайменше, тисяча місцевих жителів загинула в результаті військових дій. Але ми вважаємо, що ще більша кількість людей постраждали, тому що окупанти зруйнували всі заклади охорони здоров'я. Доступ до ліків був обмежений, росіяни розграбували всі аптеки", – зазначив депутат.

За словами Стрельникова, сьогодні у звільненому Ізюмі гостро стоїть питання забезпечення ліками та госпіталізація важко хворих і поранених. В цей час в місті Ізюмі залишається близько 10 тисяч мирних жителів.

"В результаті агресії Росії понад 80% інфраструктури в місті зруйновані. Це і приватні будинки, і багатоквартирні та промислові потужності. Але найжахливіше, що попереду зима і централізована система опалення розбита. Сподіваємося на допомогу обласної влади", - додав Стрельников.

Раніше стало відомо, що бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і вже підняли над будівлею міськради українські прапори.

Також ми писали, що СБУ оприлюднила фото зі звільненого Ізюма. Окупанти, відступаючи, залишили безліч боєприпасів і кинутої техніки.

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