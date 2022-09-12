У звільненому Куп'янську встановили прапор України (Відео)

10 вересня ЗСУ звільнили місто Куп'янськ в Харківській області. 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка встановила український прапор у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 92-ої ОМБр в Facebook .

На відео, знятому за допомогою безпілотника, видно, як український військовий піднімається по вишці і встановлює український прапор.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Жирохов пояснив у коментарі РБК-Україна, чому звільнення Куп'янська так важливо.

Які ще населені пункти звільнили ЗСУ на сході-читайте у матеріалі РБК-Україна.

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