У звільненому Куп'янську встановили прапор України (Відео)
Фото5 у звільненому Куп'янську встановили прапор України (facebook.com/popova.natali)
10 вересня ЗСУ звільнили місто Куп'янськ в Харківській області. 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка встановила український прапор у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 92-ої ОМБр в Facebook.
На відео, знятому за допомогою безпілотника, видно, як український військовий піднімається по вишці і встановлює український прапор.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Жирохов пояснив у коментарі РБК-Україна, чому звільнення Куп'янська так важливо.
Які ще населені пункти звільнили ЗСУ на сході-читайте у матеріалі РБК-Україна.
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