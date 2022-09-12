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ЗСУ на окремих ділянках Харківської області вийшли до кордону з Росією, - Синєгубов

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Понеділок 12 вересня 2022 12:10
ЗСУ на окремих ділянках Харківської області вийшли до кордону з Росією, - Синєгубов Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни продовжують звільнювати Харківську область від російських окупантів. В окремих ділянках регіону наші захисники вийшли до державного кордону з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської області Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, ворог продовжує покидати свої позиції та тікати вглиб раніше окупованих територій, або ж одразу до Росії. Наприклад, вчора росіяни втекли з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.

Як відзначив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, прикордонники у складі Сил продовжують знищувати ворога та укріплятися на звільнених територіях.

Тим часом прикордонники також показали різні знахідки, які залишають росіяни при втечі від наших воїнів.

ЗСУ на окремих ділянках Харківської області вийшли до кордону з Росією, - Синєгубов

Фото: Великий Бурлук та Дворічна (deepstatemap)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські захисники увійшли в Козачу Лопань, а також село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж в двох км від кордону з Росією.

Загалом наші військові звільнили вже близько 40 населених пунктів Харківської області.

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