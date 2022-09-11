ua ru
Нд, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти тікають. На виїзд зі Станиці Луганської черга за 12 км, - Гайдай

Новость на русском →
Луганськ, Неділя 11 вересня 2022 14:22
Окупанти тікають. На виїзд зі Станиці Луганської черга за 12 км, - Гайдай Фото: на виїзд зі Станиці Луганської черга в 12 км (ілюстрація/РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська, Юлія Акімова

На пункті пропуску в Станиці Луганської наразі спостерігається черга довжиною 12 кілометрів. Окупанти тікають в бік Луганська та Росії.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у коментарі РБК-Україна.

"Ми фіксуємо дуже багато техніки підбитої на трасах знаходиться, скоріше за все відтягують десь з Ізюмського напрямку. Партизанський рух більше став активний, тому що і в Кременній, і в Старобільському районі піднімали над адмінбудівлями або на електровежах українські прапори і, до речі, їх не знімали, або окупанти поїхали, або колаборанти бояться, - розповів він. - Більше того, ми ж фіксуємо, що вони тікають в бік Луганська і в бік Російської Федерації".

За словами Гайдая, наразі план який - остаточно відбити Ізюм і Лиман, а потім взятися за деокупацію Луганської області з того боку як раз на Сватово, Кремінну, Рубіжне.

"І вже достатньо потужно будемо, я впевнений, звільняти Луганську область, тому що нема їм де там закріпитись, таких місць нема. Ті наші міста вони повністю зруйнували, коли йшли в наступ. Тому я не бачу, де вони там будуть закріплюватись, за що чіплятись?" - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські військові вийшли на околиці Лисичанська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі