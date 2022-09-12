ЗСУ відбили 6 ворожих атак, росіяни ведуть розвідку безпілотниками на півдні, - Генштаб

Українські військові відбили атаки росіян в районі шести населених пунктів. Окрім того, окупанти активно ведуть повітряну розвідку на півдні - було зафіксовано 56 вильотів безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

Росіяни продовжують тактику терору та залякування цивільного населення України. Вони вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних міст. Під удари ракет та залпи РСЗО потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка.

Загалом, протягом 12 вересня окупанти завдали 5 ракетних, понад 10 авіаційних ударів та провів більше 20 обстрілів з РСЗО по військових і цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На інших напрямках загарбники обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Харківському напрямку - в районах Костянтинівки та Удів;

- в районах Костянтинівки та Удів; на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;

- в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука; на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;

- в районах населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка; на Авдіївському напрямку - біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;

- біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки; на Новопавлівському напрямку - в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;

- в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара; на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, росіяни вели повітряну розвідку безпілотниками - здійснили 56 вильотів.

Українські захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони у понеділок здійснила сім ударів - уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони ворога.

Окрім того, ЗСУ уразили пункти управління різного рівня, райони зосередження живої сили окупантів, а також ворожі засоби ППО, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

Також повідомляється, що на звільнених територіях триває зачистка та зберігається високий ризик мінної небезпеки. До того ж, фіксуються масові злочини росіян на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Представники військових адміністрацій роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи через постійні обстріли, ракетних та авіаційних удари загарбників, відсутність електроенергії, а також відсутність продуктів харчування і ліків на раніше захоплених територіях.

Не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій.