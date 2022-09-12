Російські окупанти втекли зі Сватового, - Луганська ОВА

У ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Росіяни вже залишили Сватове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської обласної військово-цивільної адміністрації ( ОВА ).

"У Сватовому залишилися лише військові з "лнр", росіяни втекли", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, окупаційна влада підтверджує інформацію щодо переміщення військових та колаборантів вглиб Луганщини. Більш того, "частина їде транзитом на територію РФ".

"Водночас ніяких організаційних заходів щодо евакуації противником не організовано - кожен рятується самостійно", - додали в прес-службі.

Крім того, окупаційна влада заявила, що "псевдореферендум, який планувалося провести 11 вересня, перенесено на невизначений термін",- повідомили в ОВА.