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Російські окупанти втекли зі Сватового, - Луганська ОВА

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 09:52
Російські окупанти втекли зі Сватового, - Луганська ОВА Фото: російські війська залишили Сватове в Луганській області (https://www.facebook.com/Svatov4ane)
Автор: Олександр Білоус

У ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Росіяни вже залишили Сватове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВА).

"У Сватовому залишилися лише військові з "лнр", росіяни втекли", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, окупаційна влада підтверджує інформацію щодо переміщення військових та колаборантів вглиб Луганщини. Більш того, "частина їде транзитом на територію РФ".

"Водночас ніяких організаційних заходів щодо евакуації противником не організовано - кожен рятується самостійно", - додали в прес-службі.

Крім того, окупаційна влада заявила, що "псевдореферендум, який планувалося провести 11 вересня, перенесено на невизначений термін",- повідомили в ОВА.

Нагадаємо, Збройні сили України за добу, 11 вересня, звільнили понад 20 населених пунктів, проводиться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

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