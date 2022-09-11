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Далі - кордон з Росією. ЗСУ увійшли до Гоптівки Харківської області

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Харків, Неділя 11 вересня 2022 18:27
Далі - кордон з Росією. ЗСУ увійшли до Гоптівки Харківської області Фото: ЗСУ увійшли в Гоптівку Харківської області (zsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські військові увійшли в село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж в двох кілометрах від кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 130 батальйон ТрО ЗСУ.

Далі - кордон з Росією. ЗСУ увійшли до Гоптівки Харківської області

"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130 батальйон передає привіт всьому народу України", - повідомили військові в опублікованому відео.

Раніше повідомлялося, що українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

Також РБК-Україна писало про те, що російські військові пішли з території прикордонної Золочівської громади Харківської області.

Тим часом наші воїни звільнили вже близько 40 населених пунктів в регіоні.

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