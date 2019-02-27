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Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: головне

Новини » Політика    27.02.2019 - 08:00
Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: головне
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (РБК-Україна)

Лідери США і КНДР зустрінуться в Ханої

Зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином запланована на 27-28 лютого 2019 року в Ханої (В'єтнам). Детальніше про зустріч лідерів США і КНДР - у матеріалі РБК-Україна.

Трамп анонсував зустріч з Кім Чен Ином на початку лютого. На своїй сторінці у Twitter президент США зазначив, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР.

"Мої представники тільки що залишили Північну Корею після дуже продуктивної зустрічі та узгодженого часу та дати проведення другого Саміту з Кім Чен Ином. Це відбудеться в Ханої, В'єтнам, 27 та 28 лютого. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Головою Кімом і просування справи миру", - написав Трамп.

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: головне

Перша зустріч Трампа з Кім Чен Ином пройшла в Сінгапурі в 2018 році

Сьогодні лідери США і КДНР зустрінуться вдруге. Перша зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулася 12 червня 2018 року в Сінгапурі.

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: головне

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

У ході зустрічі обговорювалися питання встановлення "постійного і міцного механізму підтримки миру" на Корейському півострові, а також денуклеарізація Корейського півострова.

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: головне

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/ABC)

Трамп і Кім Чен Ин в ході першої зустрічі провели півгодинну розмову в закритому режимі, після чого виступили перед журналістами. Зокрема, президент США заявив про величезний прогрес у переговорах, пізніше Трамп заявив, що не виключає ще однієї зустрічі з північнокорейським лідером, він також запрошував Кім Чен Ина в США.

За підсумками першої зустрічі лідерів США і КНДР було підписано угоду, яка, зокрема, регламентує розвиток відносин між країнами на основі бажання народів двох країн миру і процвітання. Крім того, в документі зазначено, що КНДР зобов'язується домагатися повної денуклеаризації Корейського півострова.

Денуклеарізація Корейського півострова

Після зустрічі з Кім Чен Ином Трамп заявив про відсутність ядерної загрози з боку Північної Кореї. При цьому він зазначив, що у Північної Кореї є великий потенціал.

Як заявляв в 2018 році держсекретар США Майк Помпео, для повного роззброєння Північної Кореї потрібно декілька років. За його прогнозом, це може статися до 2020 року.

В кінці червня минулого року Трамп також заявив про початок процесу денуклеаризації Корейського півострова. Зокрема, Трамп заявив, що КНДР демонтує свої ядерні та ракетні полігони, ліквідувала полігон, де проводилися випробування балістичних ракет. Кім Чен Ин на зустрічі з Трампом обіцяв знищити полігон з випробування ракетних двигунів Сохе і в кінці липня 2018 року Північна Корея почала демонтаж ключових об'єктів у Сохе.

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон заявив, що США можуть демонтувати основну частину збройових програм Північної Кореї за рік.

Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Кім Чен Ину. При цьому в Пентагоні заявили, що США будуть "проводити переговори з позиції беззастережної сили".

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому поточного року Північна Корея погодилался допустити інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для проведення перевірок її ядерних об'єктів.

При цьому, за даними спецкомісії ООН, КНДР продовжує таємно збирати, тестувати балістичні ракети і використовувати ядерний центр в Йонбені.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРКім Чен ИнДональд Трамп
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