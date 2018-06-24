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Процес денуклеарізація Корейського півострова вже починається, - Трамп

НовиниПолітика    24.06.2018 - 07:46
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп заявив, що у нього з Кім Чен Ином склалися "вдалі переговори"

Президент США Дональд Трамп заявив, що реалізація досягнутих ним на саміті в Сінгапурі з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленостей про денуклеаризацію Корейського півострова вже починається. Про це Трамп заявив під час виступу в Білому домі, трансляція якого велася на сайті відомства.

"Процес вже починається, і ми ведемо з Північною Кореєю подальші переговори", - сказав Трамп.

"За останні сім місяців не було жодного ракетного випробування. Вони продовжують демонтаж своїх ядерних і ракетних полігонів, ліквідували полігон, де здійснювались випробування двигунів балістичних ракет. Все це відбувається крок за кроком", - додав він.

Трамп також зазначив, що у нього з Кім Чен Ином склалися "вдалі переговори".

"Зараз події врегулювання ядерної проблеми КНДР розвиваються значно швидше, ніж хтось міг уявити, - резюмував Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що довіряє лідеру КНДР Кім Чен Ину.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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