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Трамп: планів на третій саміт з Кім Чен Ином немає

Новини » Політика    28.02.2019 - 09:53
Трамп: планів на третій саміт з Кім Чен Ином немає
Фото: Дональд Трамп (twitter.comMcFaul)

Про це Трамп заявив на прес-конференції після саміту в Ханої

Президент США Дональд Трамп на прес-конференції після саміту в Ханої заявив, що третього саміту з Кім Чен Ином, швидше за все, не буде. Про це повідомляється в прес-службі Білого дому.

На цьому саміті Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова. У зв'язку з цим Трамп прокоментував наступну зустріч з Кім Чен Ином.

"Ні, побачимо. Якщо це станеться, то це станеться. Але на даний момент немає ніяких планів для третього саміту з Кім Чен Ином", - сказав він.

Зазначимо, Трамп відмовив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину в повному скасуванны санкцій. Як Трамп заявив на прес-конференції, Кім Чен Ин наполягав на повному скасуванні санкцій, однак "США не могли на це піти". Він також уточнив, що лідер КНДР запропонував провести денуклеаризацію в певних районах країни.

Раніше повідомлялося, що США і КНДР не досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, сторони розраховують продовжити діалог в майбутньому. Лідери обох країн також скасували раніше запланований спільний ланч.

 

 

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Новини України Кім Чен ИнДональд Трамп
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