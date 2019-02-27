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Саміт Трампа та Кім Чен Ина почнеться з коротких переговорів і вечері

Новини » Політика    27.02.2019 - 09:14
Саміт Трампа та Кім Чен Ина почнеться з коротких переговорів і вечері
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Прес-конференції та підписання угод заплановані на 28 лютого

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в Ханої почнеться з коротких переговорів і вечері. Про це повідомляє BBC, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що саміт Трампа та Кім Чен Ина почнеться об 11:40 за київським часом з коротких переговорів. Після цього запланована спільна вечеря з помічниками у п'ятизірковому готелі Metropole.

Очікується, що в рамках цих зустрічей сторони почнуть обговорювати дорожню карту денуклеаризації Корейського півострова. У той же час повідомляється, що основні зустрічі будуть проходити в четвер. На 28 лютого також заплановані прес-конференції та підписання угод за підсумками саміту.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав відмову Північної Кореї від ядерної зброї умовою процвітання цієї країни.

Зазначимо, до цього в Держдепі США назвали теми переговорів на саміті в Ханої. Головною серед них залишається денуклеарізація Корейського півострова. Також переговори лідерів будуть зосереджені на поліпшенні відносин і забезпеченні миру. У Ханої також присутній держсекретар США Майк Помпео.

 

 

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Новини України СамітКім Чен ИнДональд Трамп
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