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КНДР таємно розвиває ядерну програму, - комісія ООН

Новини » Політика    17.02.2019 - 20:34
КНДР таємно розвиває ядерну програму, - комісія ООН
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (Reuters)

Північна Корея використовує цивільні об'єкти для збирання балістичних ракет

Спеціальна комісія ООН повідомила, що Північна Корея (КНДР) продовжує таємно розвивати свою ядерну програму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське агентство Kyodo.

Згідно з доповіддю комісії ООН, Пхеньян продовжує збирати, тестувати балістичні ракети та використовувати ядерний центр в Йонбені.

Як повідомляється, КНДР використовує цивільні об'єкти, зокрема аеропорти, для складання та тестування балістичних ракет.

Зазначається, що об'єкти, які використовуються для роботи з ядерним озброєнням, розташовані поблизу залізничних і транспортних маршрутів, за якими раніше здійснювалося переміщення складових частин північнокорейських ракет, включаючи міжконтинентальні балістичні "Хвасон-15".

Нагадаємо, раніше Північна Корея погодилася на проведення перевірок її ядерних об'єктів інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії. КНДР пообіцяла гарантувати безпеку інспекторів і невтручання у процес перевірок.

Додамо, що 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої відбудеться другий саміт президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина.

Крім того, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідає В'єтнам 25 лютого перед запланованим самітом з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. 

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