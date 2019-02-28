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Трамп відмовився зняти санкції з КНДР на вимогу Кім Чен Ина

Новини » Політика    28.02.2019 - 09:39
Трамп відмовився зняти санкції з КНДР на вимогу Кім Чен Ина
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Кім Чен Ин наполягав на частковій денуклеаризації Північної Кореї

На саміті в Ханої президент США Дональд Трамп відмовив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину у повному скасуванні санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив Трамп на прес-конференції, Кім Чен Ин наполягав на повному скасуванні санкцій, однак "США не могли на це піти". Він також уточнив, що лідер КНДР запропонував провести денуклеаризацію в окремих районах країни.

"Іноді доводиться продовжити шлях, і це був один з таких моментів", - підкреслив Трамп.

Держсекретар США Майк Помпео додав, що американська сторона просила Кім Чен Ина "зробити більше, але він не був готовий зробити це".

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і КНДР не досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, сторони розраховують продовжити діалог в майбутньому.

Раніше також стало відомо, що Трамп і Кім Чен Ин скоротили графік зустрічей на саміті в Ханої і скасували запланований ланч. За даними Reuters, новини про зміну графіка негативно позначилися на південнокорейському фондовому ринку та валюті.

Трамп назвав зустріч з Кім Чен Ином "чудовою"
Новини України КНДРСамітКім Чен ИнДональд Трамп
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