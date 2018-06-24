Трамп повідомив, що довіряє Кім Чен Ину

Трамп заявив, що йому і Кім Чен Ину вдалося укласти "чудову угоду"

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє лідеру КНДР Кім Чен Ину. Про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу TBN.

Так, відповідаючи на питання журналіста, чи довіряє він Кім Чен Ину, Трамп сказав: "Так, я думаю, що у мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином, між нами виникла хороша хімія. Я вважаю, що він хоче зробити щось для своєї країни, може бути, для сім'ї або для себе, але він хоче зробити правильну річ".

Разом з тим, Трамп зазначив, що вони з Кім Чен Ином уклали "чудовк угода" за підсумками саміту в Сінгапурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сінгапур витратив 15 млн доларів на саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Сінгапур витратив 20 мільйонів сінгапурських доларів (15 мільйонів доларів) на саміт Трампа та Кім Чен Ина.

Зазначимо, зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулася в Сінгапурі 12 червня.