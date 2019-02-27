У Держдепі США назвали теми переговорів на зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

США будуть наполягати на повному ядерному роззброєнні КНДР

Головною темою другого саміту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і лідера Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ина стане ядерне роззброєння КНДР. Як інформує РБК-Україна, про це заявили в Державному департаменті США.

Також переговори лідерів, які відбудуться у В'єтнамі, будуть зосереджені на поліпшенні відносин, забезпеченні миру.

"Саміт має на меті подальший прогрес у виконанні домовленостей, які обидва лідери досягли в Сінгапурі - з трансформації відносин, міцного і стабільного миру, а також повної денуклеаризації Корейського півострова", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві США.

Крім того додали, що для успішного досягнення поставлених цілей у Ханої з візитом перебуває також держсекретар США Майкл Помпео.

Зазначимо, що Дональд Трамп і Кім Чен Ин вже прибули до В'єтнаму. Трамп приїхав увечері 26 лютого і вже відправився в готель JW Marriott. Кім Чен Ин прибув ще вранці. Зустріч сторін відбудеться у середу і четвер.

Нагадаємо, раніше оточення президента США Дональда Трампа в Білому домі висловило стурбованість можливими поступками, на які може піти Трамп при зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Кілька помічників американського президента у розмові з WP висловили скептичне ставлення до того, що ця зустріч дасть перспективи прогресу в діалозі з КНДР.