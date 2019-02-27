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Трамп та Кім Чен Ин заявили, що розраховують на успішні переговори

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 13:59
Трамп та Кім Чен Ин заявили, що розраховують на успішні переговори
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Таку думку висловили обидва політики

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина почалася в Ханої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як зазначається, Кім Чен Ин заявив, що США та КНДР подолали перешкоди, і тому лідери двох країн сьогодні проводять зустріч. Кім Чен Ин висловив сподівання, що цей саміт буде успішним.

Зі свого боку, Трамп заявив про найбільший прогрес у відносинах із лідером КНДР і висловив сподівання, що переговори пройдуть "дуже успішно". Трамп також наголосив, що досі наполягає на повній  денуклеаризації Північною Кореєю, як умови для скасування санкцій.

РБК-Україна писало, що зустріч Трампа та Кім Чен Ина почнеться об 11:40 за київським часом з коротких переговорів. Після цього запланована спільна вечеря з помічниками у п'ятизірковому готелі Metropole.

Очікується, що в рамках цих зустрічей сторони почнуть обговорювати дорожню карту денуклеаризації Корейського півострова. У той же час повідомляється, що основні зустрічі будуть проходити в четвер. На 28 лютого також заплановані прес-конференції та підписання угод за підсумками саміту.

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Новини України Кім Чен ИнДональд Трамп
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