Основний етап ядерного роззброєння КНДР завершиться в 2020 році, - Помпео

США очікують добитися "головного етапу роззброєння" протягом двох з половиною років

Для повного роззброєння Північної Кореї буде потрібно кілька років. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео, інформують ВВС.

"Ми очікуємо, що основний етап роззброєння завершиться до 2020 року", - заявив Помпео.

Помпео прокоментував критику угоди, підписаною між лідерами США і КНДР під час саміту в Сінгапурі 12 червня. В тексті угоди не було зазначено конкретних термінів денуклеаризації Корейського півострова.

Держсекретар сказав, що в США очікують добитися "головного етапу роззброєння" протягом двох з половиною років.

Нагадаємо, раніше Помпео повідомив, що Сполучені Штати і Південна Корея відновлять спільні військові навчання, якщо Північна Корея буде недобросовісно вести переговори щодо своєї ядерної програми.

Помпео знаходиться в Південній Кореї після зустрічі Трампа та Кім Чен Ина, на якій президент США оголосив про рішення припинити військові навчання з Південною Кореєю.