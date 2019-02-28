Лідер КНДР пообіцяв припинити ядерні випробування

Кім Чен Ин також запевнив Трампа, що не буде проводити випробування ракет
На саміті в Ханої лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв припинити ядерні та ракетні випробування. Про це на прес-конференції заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Трампа, північнокорейський лідер пообіцяв йому, що не буде проводити ядерні випробування.
"Одна з речей, яку Кім пообіцяв мені вчора ввечері, незалежно від підсумків саміту, що він не збирається проводити випробування ракет ... Я вірю йому, я вірю йому на слово", - підкреслив Трамп.
Він також уточнив, що не буде поспішати з укладенням ядерної угоди з Північною Кореєю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп відмовився зняти санкції з КНДР на вимогу Кім Чен Ина. Він також уточнив, що лідер Північної Кореї пропонував провести денуклеаризацію тільки в окремих районах країни.
Відзначимо, за підсумками саміту в Ханої США і Північна Корея не досягли угоди про денуклеаризацію. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, Вашингтон і Пхеньян розраховують продовжити діалог в майбутньому.