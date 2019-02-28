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Лідер КНДР пообіцяв припинити ядерні випробування

Новини » Надзвичайні події    28.02.2019 - 09:50
Лідер КНДР пообіцяв припинити ядерні випробування
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Кім Чен Ин також запевнив Трампа, що не буде проводити випробування ракет

На саміті в Ханої лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв припинити ядерні та ракетні випробування. Про це на прес-конференції заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, північнокорейський лідер пообіцяв йому, що не буде проводити ядерні випробування.

"Одна з речей, яку Кім пообіцяв мені вчора ввечері, незалежно від підсумків саміту, що він не збирається проводити випробування ракет ... Я вірю йому, я вірю йому на слово", - підкреслив Трамп.

Він також уточнив, що не буде поспішати з укладенням ядерної угоди з Північною Кореєю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп відмовився зняти санкції з КНДР на вимогу Кім Чен Ина. Він також уточнив, що лідер Північної Кореї пропонував провести денуклеаризацію тільки в окремих районах країни.

Відзначимо, за підсумками саміту в Ханої США і Північна Корея не досягли угоди про денуклеаризацію. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, Вашингтон і Пхеньян розраховують продовжити діалог в майбутньому.

 

У Ханої розпочався другий день переговорів Трампа з Кім Чен Ином
Новини України КНДРКім Чен ИнДональд Трамп
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