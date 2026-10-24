ua en ru
Сб, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата

20:04 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата Фото: украинские военные (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Военное положение и мобилизацию в Украину на следующей неделе снова продлят еще на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Как ожидается, в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в Раду предложения по продлению военного положения и мобилизации на 90 дней - с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

"В понедельник, 26 октября, будет голосование в Раде", - сообщил нардеп, отметив, что это продолжение будет уже 21-м.

В Украине истекает очередной срок военного положения и мобилизации: как работает процедура продления

В Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации, срок которых продлевают каждые 90 дней. Действующий период, принятый летом, завершается 31 октября 2026 года.

Процедура продления

Продолжение действия особого правового режима и мобилизационных мер происходит по четко определенной законодательной процедуре:

Инициатива президента: глава государства издает два отдельных указа - о продлении срока действия военного положения и о продлении общей мобилизации.

Утверждение парламентом: Документы представляются на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Вступление в силу: Народные депутаты голосуют за утверждение президентских указов, после чего обновленные сроки официально вступают в силу.

Предыстория

Последнее решение о продлении было принято в июле 2026 года. Тогда президент Украины подписал соответствующие указы:

№ 596/2026 - о продолжении действия военного положения;
№597/2026 - о продлении сроков проведения общей мобилизации.

Оба документа предусматривали продление правового режима на 90 суток - до 31 октября 2026 года.

Читайте также: Кабмин изменил правила бронирования, 100% у ОПК не будет: детали решения

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мобилизация в Украине Верховная рада
Новости
Хмара подтвердил восстановление скорости Starlink в Украине
Хмара подтвердил восстановление скорости Starlink в Украине
Аналитика
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен