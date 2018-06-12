Зустріч Трампа і Кім Чен Ина: подробиці

Саміт лідерів США і КНДР відбувся 12 червня в Сінгапурі

Зустріч Трампа і Кім Чен Ина була проведена в готелі "Капела" на острові Сентоса в Сінгапурі. Перший етап переговорів пройшов у закритому режимі, потім відбулося обговорення в розширеному форматі та робочий обід.

Саміт правителів Північної Кореї та Америки назвали історичним - Трамп став першим президентом США, який провів зустріч з лідером КНДР. Основна увага в ході саміту була приділена темі денуклеаризації Корейського півострова. Подробиці переговорів - в матеріалі РБК-Україна.

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина: хід переговорів

Саміт почався у закритому форматі. Першим на місце прибув Дональд Трамп. Американський президент перед початком зустрічі заявив, що не сумнівається в налагодженні добрих стосунків з лідером КНДР. "Для мене це величезна честь і я впевнений, що ми побудуємо чудові стосунки", - заявив Трамп.

"It's my honor -- we will have a terrific relationship, no doubt," President Trump says as he sits down with Kim Jong Un. https://t.co/SBcHAGxnM4 pic.twitter.com/47Jw6TdbNu — NBC News (@NBCNews) June 12, 2018

Кім Чен Ин перед зустріччю також зазначив, що зацікавлений в тісній роботі з президентом США.

Після обговорення один на один, яке тривало близько 35 хвилин, президенти здійснили прогулянку. Перші підсумки саміту Дональд Трамп підвів відповідаючи на питання репортерів після прогулянки.

Американський президент повідомив, що на початку переговорів сторони досягли "великого прогресу", а самі переговори пройшли "краще, ніж можна було очікувати". Кім Чен Ин назвав саміт "відмінною прелюдією до миру".

Pres. Trump during expanded bilateral meeting with Kim Jong Un: "We will solve it. We will be successful. And I look forward to working on it with you. It will be done." https://t.co/WeFAKJd1Qz #TrumpKimSummit pic.twitter.com/zqUQ6J4DGj — ABC News (@ABC) June 12, 2018

Потім послідувала зустріч в розширеному складі з перекладачами. Від американської сторони на саміті були присутні глава апарату Білого дому Джон Келлі, державний секретар Майк Помпео і радник з національної безпеки Джон Болтон.

За підсумками зустрічі Трампа і Кім Чен Ина була підписана угода. За словами президента Америки, даний документ стане критерієм, на який США і Північна Корея будуть орієнтуватися в майбутньому. Трамп також повідомив, що розраховує на якнайшвидший старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, лідер КНДР зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.

Окрім цього Дональд Трамп заявив, що вважає Кім Чен Ина талановитою людиною, гідним переговірником, і готовий з ним зустрітися ще раз.

Фото: зустріч Трампа і Кім Чен Ина (facebook.com/WhiteHouse)

Підсумки зустрічі Трампа і Кім Чен Ина: деталі підписаної угоди

В результаті саміту в Сінгапурі лідери двох країн підписали декларацію, яка підтверджує наміри будувати "нові відносини" між КНДР і США для сприяння миру, процвітання і безпеки на Корейському півострові.

Відповідно до одного з положень документа, глава Північної Кореї зобов'язується провести денуклеаризацію півострова і підтверджує свою прихильність "міцному і стабільному миру". У свою чергу, американський президент зобов'язується надати Кім Чен Ину "гарантії безпеки" у відповідь на денуклеаризацію.

"Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula": Read the full document signed by Pres. Trump and the North Korean leader: https://t.co/QKxLSLJJmo #TrumpKimSummit pic.twitter.com/oO0GvSTZlp — ABC News (@ABC) June 12, 2018

У тексті підписаної угоди затверджується:

Сполучені Штати і КНДР зобов'язуються встановити нові відносини між США і КНДР відповідно до бажання народів двох країн світу і процвітання;

Сполучені Штати і КНДР приєднаються до зусиль зі створення міцного і стабільного мирного режиму на Корейському півострові;

Підтверджуючи декларацію Панмунджома від 27 квітня 2018 року, КНДР зобов'язується добиватися повної денуклеаризації Корейського півострова;

Сполучені Штати і КНДР продовжать пошук і ідентифікацію останків військовополонених і зниклих без вести в роки Корейської війни.

Президенти двох держав зобов'язуються оперативно виконувати всі положення декларації, а також провести переговори з держсекретарем США і відповідним посадовцем КНДР для реалізації результатів саміту в найкоротші терміни.

На прес-конференції за підсумками зустрічі Дональд Трамп заявив про швидке завершення Корейської війни, а також про припинення спільних військових навчань з Південною Кореєю. Американський президент назвав їх провокаційними і дорогими "військовими ігрищами".