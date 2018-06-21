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Інтерв'ю

Кім Чен Ин обіцяв знищити випробувальний ракетний полігон Сохе в КНДР

НовиниПолітика    21.06.2018 - 06:17
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Сохе використовували для проведення тестів рідинних двигунів

Лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обіцяв знищити полігон з випробування ракетних двигунів Сохе. Про це повідомляє Reuters.

Так, Трамп після зустрічі в Сінгапурі 12 червня заявив, що, за словами Кім Чен Ина, КНДР знищить головні майданчики з випробування ракетних двигунів.

Як повідомляється, в КНДР майданчик Сохе використовували для проведення тестів рідинних двигунів для своїх балістичних ракет великої дальності.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти Північної Кореї залишаються в силі.

Зокрема, Трамп підкреслив, що санкції відносно Північної Кореї будуть продовжуватися. Він також додав, що лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив прихильність повної денуклеаризації Корейського півострова.

Раніше був опублікований текст підсумкової угоди саміту лідерів США та Північної Кореї в Сінгапурі. Так, сторони у підписаному документі закріпили намір розвивати "нові відносини" між країнами. Крім того, Трамп зобов'язався надати гарантії безпеки КНДР.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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