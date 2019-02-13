МАГАТЕ може перевірити ядерні об'єкти КНДР

Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

За інформацією джерела, Північна Корея пообіцяла гарантувати безпеку інспекторів

Північна Корея (КНДР) погодилася на проведення перевірок її ядерних об'єктів інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомило джерело в уряді Південної Кореї, передає РБК-Україна з посиланням на The Korea Times.

"Під час нещодавніх переговорів представників США та Північної Кореї у Пхеньяні була досягнута попередня домовленість, що інспекторам МАГАТЕ у відповідний час буде наданий доступ на ядерні та ракетні полігони КНДР для контролю процесу денуклеаризації", - стверджує джерело видання.

Співрозмовник додав, що терміни і місця проведення інспекцій будуть обговорюватися на наступних переговорах США і КНДР на робочому рівні.

З його слів, КНДР пообіцяла гарантувати безпеку інспекторів і невтручання у процес перевірок.

В адміністрації президента Південної Кореї відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, другий саміт президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться 27-28 лютого в Ханої (В'єтнам).