Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн

15:56 Зеленський відповів на вчорашній ультиматум Путіна. За його словами, Україні потрібні гарантії безпеки.

"Я хотів би, щоб у такому архітектурному комплексі Україну також побачили. Не є секретом, що Будапештський меморандум не працює. Ми чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному альянсі. Ми самі себе захищаємо. За підтримки партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкертні вже зараз", - сказав Зеленський.

15:43 Як повідомляє ТАРС, Росія почала евакуювати своїх дипломатів із України.

"Евакуація персоналу вже розпочалася", - заявив представник посольства в коментарі ЗМІ.

15:40 В Україні посилюють охорону стратегічних об'єктів. Цим займатимуться СБУ, Нацполіція, Нацгвардія та ДСНС. До переліку об'єктів та заходів увійшли:

захист об'єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії (Одеська область);

Каховська гідроелектростанція і місцевий судноплавний шлюз (Херсонська область);

стратегічні об'єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей (Дніпропетровська область).

Силовики просять громадян бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб (особливо які ведуть фото та відеофіксацію біля держустанов та об'єктів критичної інфраструктури), про підозрілі транспортні засоби та безпілотники (особливо біля критично важливих об'єктів), про підозрілі предмети.

14:50 Надзвичайний стан у Києві:

"Комендантська година не буде вводитись до ухвалення окремого рішення. Оперативний штаб Києва збереться сьогодні після засідання Верховної ради", - сказав мер столиці Віталій Кличко.

14:45 У НБУ повідомили про те, що у разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі.

"У разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом триває у звичайному режимі", - йдеться у заяві.

14:27 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що режим надзвичайного стану не впливатиме на життя людей і на роботу бізнесу.

"Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей і роботу бізнесу", - сказав він.

Але, за його словами, це дозволить ефективніше діяти силовим структурам.

14:20 За інформацією РБК-Україна, засідання Верховної Ради, на якому розглядатимуть введення надзвичайного стану в Україні, відбудеться о 17: 00-18: 00.

Надзвичайний стан в Україні

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що в Україні вводиться режим надзвичайного стану. Він діятиме у всіх областях, крім Донецької та Луганської. За це рішення сьогодні має проголосувати Верховна Рада, засідання відбудеться о 17: 00-18: 00.

Також Данилов повідомив, що список обмежень, які будуть діяти, кожна область зможе коригувати під себе, залежно від ситуації.

"(Вводити будуть, - ред.) залежно від ситуації. Забезпечувати безпеку в разі необхідності - це наше завдання", - так прокоментував Секретар РНБО можливість введення комендантської години.

Також Данилов заявив про те, що воєнний стан в Україні буде введено в разі необхідності. Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, воєнний стан буде вводиться в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про те, що таке надзвичайний стан і які можуть ввести обмеження - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Посилення заходів безпеки в Україні

Американська компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки, які свідчать про скупченні російських військ біля українського кордону з боку Білорусі. Вони показали нові розгортання понад 100 військових машин і десятків військових наметів. Також з'явився новий польовий госпіталь і кілька нових дислокацій військових. Крім того, були помічені транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки.

Фото: фото дислокації російських військ біля українських кордонів з боку Білорусі (MaxarTechnologies)

Водночас, у Харківській, Донецькій, Луганській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження. Зокрема, заборонено знаходиться в прикордонній території в нічний час, виходити на будь-яких плавзасобах з пунктів базування, а також пересуватися по автомобільних дорогах, які не внесені до Загального реєстру і ведуть до кордону (всім, крім військових і силовиків).

Крім того, у Харкові на випадок вторгнення Росії сформували два пояси оборони.

"У місті працюють групи спецпризначення військової розвідки. Дуже непогано працюють. Сформовано два пояси оборони Харкова з військових. І 17 000 залишаються на сам Харків для наведення порядку", - повідомив начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін.

Путін визнав "ЛДНР", отримав офіційний дозвіл на введення військ в ОРДЛО і поставив ультиматум Україні

Президент РФ 21 лютого офіційно визнав незалежність так званих "ЛНР"і " ДНР". Після цього з'явилися повідомлення про введення російських військ на окуповані території Донбасу, а очевидці публікували відео руху колон техніки по Донецьку і області.

Детальніше про те, як це відбувалося - читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Наступного дня Путін отримав вже офіційний дозвіл від Радфеда РФ на використання військ РФ за кордоном. Також він заявив, що Росія визнає так звані "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей.

У ході своєї прес-конференції 22 лютого президент РФ поставив ультиматум Україні - ми повинні відмовитися від планів щодо вступу в НАТО, а також визнати Крим російським.

Реакція світу на дії Путіна

Ряд держав і світових лідерів після визнання Путіним "ЛДНР" і введення військ почали вводити санкції і обмеження проти російських олігархів, компаній і банків.

Зокрема, Німеччина прийняла рішення зупинити сертифікацію"Північного потоку-2". А США наклали санкції на суверенний борг Росії, два банки і причетних до визнання "ЛДНР" осіб, еліт і членів їх сімей