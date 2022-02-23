Санкції проти РФ: Дуда допускає, що росіянам можуть заборонити в'їзд до ЄС
Президент Польщі Анджей Дуда допускає, що санкції проти Росії можуть дійти до такої точки, що її громадянам буде заборонений в'їзд до країн Європейського союзу. Він підкреслив, що з жалем буде підтримувати такі обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу в Києві.
"Складно зрозуміти, чому Путін діє таким чином, щоб повернутися до того порядку, коли можливість подорожувати світом (буде обмежена, - ред.), адже світ був закритий для більшості тодішніх громадян Радянського Союзу. Так це сьогодні виглядає", - зазначив Дуда.
За його словами, міжнародне співтовариство намагається забезпечити мир для своїх громадян.
"Демократичні країни повинні зробити сьогодні все, щоб стримати агресора. Я глибоко вірю, в це як президент країни-учасниці ЄС і НАТО..., що нам вдасться зробити це мирним шляхом і ефективно. Хоча беру до уваги і те, що санкції повинні бути дуже потужними. І як сусід, оскільки Польща межує з Калінінградською областю Росії, я буду з жалем підтримувати санкції, які зроблять неможливими подорожі громадян Росії. Але якщо президент Путін буде і далі поводитися так, топтати міжнародне право, атакувати мирні країни... такі далекосяжні кроки будуть необхідні", - додав Дуда.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість введення візового режиму з Росією залежить від подальших кроків російської сторони.
Напередодні США, Євросоюз, Британія, Канада та інші країни ввели санкції проти РФ за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".