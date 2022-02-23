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Санкції проти РФ: Дуда допускає, що росіянам можуть заборонити в'їзд до ЄС

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Київ, Середа 23 лютого 2022 16:16
Санкції проти РФ: Дуда допускає, що росіянам можуть заборонити в'їзд до ЄС Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Артем Горовенко

Президент Польщі Анджей Дуда допускає, що санкції проти Росії можуть дійти до такої точки, що її громадянам буде заборонений в'їзд до країн Європейського союзу. Він підкреслив, що з жалем буде підтримувати такі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу в Києві.

"Складно зрозуміти, чому Путін діє таким чином, щоб повернутися до того порядку, коли можливість подорожувати світом (буде обмежена, - ред.), адже світ був закритий для більшості тодішніх громадян Радянського Союзу. Так це сьогодні виглядає", - зазначив Дуда.

За його словами, міжнародне співтовариство намагається забезпечити мир для своїх громадян.

"Демократичні країни повинні зробити сьогодні все, щоб стримати агресора. Я глибоко вірю, в це як президент країни-учасниці ЄС і НАТО..., що нам вдасться зробити це мирним шляхом і ефективно. Хоча беру до уваги і те, що санкції повинні бути дуже потужними. І як сусід, оскільки Польща межує з Калінінградською областю Росії, я буду з жалем підтримувати санкції, які зроблять неможливими подорожі громадян Росії. Але якщо президент Путін буде і далі поводитися так, топтати міжнародне право, атакувати мирні країни... такі далекосяжні кроки будуть необхідні", - додав Дуда.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість введення візового режиму з Росією залежить від подальших кроків російської сторони.

Напередодні США, Євросоюз, Британія, Канада та інші країни ввели санкції проти РФ за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

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Анджей Дуда Санкції проти Росії
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