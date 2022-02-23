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Данилов про воєнний стан в Україні: при необхідності введемо миттєво

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Україна , Середа 23 лютого 2022 12:31
Данилов про воєнний стан в Україні: при необхідності введемо миттєво Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (getty images)
Автор: Кароліна Гайдук

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов 23 лютого розповів, коли в Україні введуть воєнний стан. За його словами, при необхідності його можуть ввести миттєво.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг секретаря після засідання РНБО.

"Воєнний стан в Україні в разі необхідності буде введено миттєво, поки такого рішення немає", - сказав Данілов.

Тим часом, в Україні вводять надзвичайний стан. Його запроваджують у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.

Зазначимо, що 23 лютого Верховна рада може ввести надзвичайний стан в Україні. Формат зараз обговорюється.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи будуть в Україні запроваджувати комендантську годину.

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РНБО Олексій Данілов
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