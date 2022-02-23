Данилов про воєнний стан в Україні: при необхідності введемо миттєво

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов 23 лютого розповів, коли в Україні введуть воєнний стан. За його словами, при необхідності його можуть ввести миттєво.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг секретаря після засідання РНБО.

"Воєнний стан в Україні в разі необхідності буде введено миттєво, поки такого рішення немає", - сказав Данілов.

Тим часом, в Україні вводять надзвичайний стан. Його запроваджують у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.