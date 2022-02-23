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Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області

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Донецьк, Середа 23 лютого 2022 21:07
Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін вимагає добровільно вивести Збройні сили України з Донецької області. Він також констатував, що мінських угод більше немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю YouTube-каналу "Соловйов Live".

"Зараз мінських угод немає," ДНР " і " ЛНР " є визнаними. Зараз стоїть питання, що робити з тим скупченням техніки, особового складу та озброєння, які є з того боку лінії зіткнення, збройні формування України. Що з цим робити? Вони мають добровільно покинути? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - заявив Пушилін.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія визнала "ЛДНР" у межах Луганської та Донецької областей України.

Сьогодні український президент Володимир Зеленський вимагав від Росії гарантії безпеки для України.

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Збройні сили України ДНР Донецька область Пушилин
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