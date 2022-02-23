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Стягування військ РФ до українських кордонів з боку Білорусі: з'явилися нові знімки

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Білорусь, Середа 23 лютого 2022 11:48
Стягування військ РФ до українських кордонів з боку Білорусі: з'явилися нові знімки Фото: з'явилися нові знімки дислокації військ РФ біля українських кордонів з боку Білорусі (mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

Поблизу українських кордонів з боку Білорусі спостерігається нарощування військової техніки РФ. Американська космічна технологічна компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, знімки показують нове розгортання понад 100 військових машин та десятків військових наметів на півдні Білорусі неподалік кордону з Україною.

Зображення також показали, що до військового гарнізону на заході Росії неподалік кордону з Україною було додано новий польовий госпіталь.

Як зазначає компанія Maxar, біля кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.

Фото: з'явилися нові знімки дислокації військ РФ біля українських кордонів з боку Білорусі (MaxarTechnologies)

Нагадаємо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", частина з них проходить поблизу українських кордонів. Повідомлялося, що вони мали тривати до 20 лютого.

Втім, у Міноборони Білорусі згодом заявили, що російсько-білоруські навчання продовжуватимуться.

Зазначимо, у Генштабі ЗС Білорусі назвали умову для виведення російських військ з країни.

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