США вводять санкції проти Nord Stream 2 AG і її керівників
Сполучені Штати введуть санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівників. Це буде перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її корпоративних керівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я вже дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - заявив президент США Джо Байден.
При цьому він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії.
Нагадаємо, сьогодні Фонд захисту клімату і навколишнього середовища Німеччини відмовився від підтримки російського газопроводу "Північний потік-2".
Крім того, раніше Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2" після російського визнання так званих "ЛДНР".