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В Україні посилюють захист стратегічних об'єктів: що треба знати громадянам

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Україна, Середа 23 лютого 2022 15:12
В Україні посилюють захист стратегічних об'єктів: що треба знати громадянам Фото: СБУ посилює захист стратегічних об’єктів (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України посилює захист стратегічних об’єктів для запобігання та викриття спроб дестабілізації обстановки на території регіонів. Мова йде про об’єкти критичної інфраструктури та місця масового перебування людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Фото: СБУ посилює захист стратегічних об’єктів (ssu.gov.ua)

Так, до заходів залучено підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Одеська область

Силовики відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо захисту об’єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії. Вказано, що метою є вдосконалення спільних дій для запобігання можливих терористичних і диверсійних загроз.

Херсонська область

Правоохоронці посилили захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу. Крім того, тривають цілодобові патрулювання прилеглих територій об’єктів, що охороняються.

Дніпропетровська область

Під особливою увагою силовиків - стратегічні об’єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей.

Тому СБУ попереджає, що в окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспорту, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Що треба знати громадянам

СБУ звертається до громадян із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і належним чином реагувати на вимоги правоохоронців.

Крім того, відомство знову закликає бути пильними і невідкладно повідомляти правоохоронців щодо:

  • підозрілих осіб, які необґрунтовано цікавляться військовими об'єктами, будівлями органів влади та об’єктів критичної інфраструктури, або здійснюють їх фото-, відеофіксацію;
  • підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, особливо поблизу стратегічно важливих об’єктів;
  • виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.

Попередити силовиків можна за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua або іншим зручним способом.

Нагадаємо, від сьогодні поліція візьме під охорону понад 100 об'єктів критичної інфраструктури в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, сьогодні Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні під час позачергового засідання.

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