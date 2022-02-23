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Як працюватиме банківська система під час надзвичайного стану: відповідь НБУ

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Україна, Середа 23 лютого 2022 13:57
Як працюватиме банківська система під час надзвичайного стану: відповідь НБУ Фото: Надзвичайний  стан не вплине на роботу банків
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада планує ухвалити рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України. Водночас він не вплине на роботу банківської системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі", - йдеться в заяві.

Як зазначили в центробанку, НБУ має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні. Рішення можуть ухвалити після комітетів, орієнтовно о 17:00-18:00 годині.

Водночас заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк України не планує введення нових обмежень на фінансових ринках, оскільки адміністративні рішення під час кризи 2014-2015 років дорого обійшлися банкам та громадянам.

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