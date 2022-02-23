ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський відповів на ультиматум Путіна          

Новость на русском →
Київ, Середа 23 лютого 2022 15:42
Зеленський відповів на ультиматум Путіна           Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський відповів на вчорашній ультиматум президента Росії Володимира Путіна. Він вважає, що Києву потрібні термінові гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву на брифінг.

За його словами, архітектура безпеки в Європі потребує безпеки.

"Я хотів би, щоб у такому архітектурному комплексі Україну також побачили. Не є секретом, що Будапештський меморандум не працює. Ми чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному альянсі. Ми самі себе захищаємо. За підтримки партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкертні вже зараз", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Путін вкотре виступив з ультиматумами на адресу України, заявивши, що для врегулювання ситуації треба визнання російської анексії Криму та відмова Києва вступу до НАТО.

Детальніше читайте у матеріалі "Шлях ескалації. Що чекає на Україну після нового ультиматуму Путіна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна