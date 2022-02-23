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Стало відомо, коли Рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні

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Київ, Середа 23 лютого 2022 13:43
Стало відомо, коли Рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні Фото: Рада сьогодні розгляне введення надзвичайного стану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 лютого Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні. Рішення ухвалять під час позачергового засідання.

Про це РБК-Україна повідомив нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик.

"Рада розгляне введення надзвичайного стану сьогодні, після комітетів, орієнтовно о 17:00-18:00 годині", - сказав він.

Надзвичайний стан в Україні

Нагадаємо, сьогодні РНБО ухвалило рішення ввести надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. Тепер рішення за парламентом.

Відомо, що надзвичайний стан хочуть запровадити на 30 днів, але він може бути продовжено до 60 днів.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні можуть ввести ряд обмежень у зв'язку з введенням НС.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна.

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