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Максимум 60 днів. В Україні вводять надзвичайний стан: що потрібно знати

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Україна, Середа 23 лютого 2022 12:38
Максимум 60 днів. В Україні вводять надзвичайний стан: що потрібно знати Фото: в Україні вводять НС (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Надзвичайний стан в Україні вирішили ввести на засідання Радбезу 23 лютого. Максимальний термін дії НС в Україні становить 60 днів.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де і коли вводять НС в Україні

Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов, надзвичайний стан вводиться по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. За словами Данилова, в цих областях з 2014 року діє окремий правовий режим (ООС і все керівництво знаходиться у військових, всі правові питання вирішені).

"Обговорювалося (на РНБО, - ред.) питання введення надзвичайного стану, рішення було прийнято, відповідно до закону, Верховна рада має це затвердити протягом 48 годин. Я сьогодні буду мати доповідь у ВР з цього питання", - пояснив він.

Терміни НС в Україні

За словами Данилова надзвичайний стан в Україні вводиться строком на 30 днів з можливістю продовження ще максимум на 30 днів.

Комендантська година

Відповідаючи на питання про те, чи буде вводитися в Україні комендантська година на час надзвичайного стану, Данилов заявив, що це буде залежати від ситуації.

Які обмеження

Данилов перерахував наступні обмеження, які можуть водитися при НС в Україні:

  • посилення охорони громадського порядку,
  • обмеження руху транспорту,
  • огляд транспорту,
  • перевірка документів.
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РНБО Надзвичайний стан
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