Надзвичайний стан не вплине на людей та роботу бізнесу, - Шмигаль
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Надзвичайний стан, який планується ввести в Україні дозволить ефективніше діяти силовим структурам. Але він не вплине на життя людей та роботу бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 23 лютого, яке транслювалося Youtube.
Нагадаємо, 23 лютого Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні. Рішення можуть ухвалити після комітетів, орієнтовно о 17:00-18:00 годині.