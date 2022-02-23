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Надзвичайний стан не вплине на людей та роботу бізнесу, - Шмигаль

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Україна, Середа 23 лютого 2022 14:14
Надзвичайний стан не вплине на людей та роботу бізнесу, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Надзвичайний стан, який планується ввести в Україні дозволить ефективніше діяти силовим структурам. Але він не вплине на життя людей та роботу бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 23 лютого, яке транслювалося Youtube.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні. Рішення можуть ухвалити після комітетів, орієнтовно о 17:00-18:00 годині.

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