В Україні вводять надзвичайний стан по всій країні

В Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг після засідання РНБО.

РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"По всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде введено НС. В залежності від території, від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які описано згідно з нашим законодавством. Обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення", - заявив Данілов.

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