За законом. Надзвичайний стан в Україні: що це означає

Радбез України погодив введення надзвичайного стану по всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де особливий режим діє з 2014 року. Обмеження в різних регіонах можуть відрізнятися, в залежності від ситуації.

Що потрібно знати про режим НС і як це позначиться на житті звичайних українців - пояснює РБК-Україна .

Можливі обмеження при надзвичайному стані:

обмеження в'їзду-виїзду, вільного переміщення громадян територією, де введено надзвичайний стан;

обмеження руху транспорту;

заборона проведення масових заходів та страйків;

примусове вилучення майна у фізичних та юридичних осіб.

Можливі додаткові заходи:

комендантська година;

перевірка документів, огляд речей, транспорту та житла;

заборона військовозобов'язаним і резервістам змінювати місце проживання без повідомлення;

обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;

вилучення у громадян зброї, у підприємств - навчальної військової техніки, боєприпасів, отруйних, хімічних, радіоактивних тощо речовин;

регулювання роботи телерадіоцентрів, "особливі правила" передачі інформації через комп'ютерні мережі та користування зв'язком;

можлива заборона діяльності партій і громадських організацій, в судовому порядку.

Також в законі про надзвичайний стан вказані й інші заходи, на зразок особливого режиму розподілу продуктів харчування, евакуації, квартирної повинності (обов'язки розміщувати у себе евкакуйованих, рятувальників і т.д.) і т. д. - але вони можуть застосовуватися при виникненні стихійних лих, особливо великих пожеж, катастроф, пандемій і подібних лих природного і техногенного характеру.

Важливо: Не обов'язково будуть застосовуватися всі перераховані заходи, тим більше в повному обсязі. Вичерпний перелік таких часових обмежень та їх обґрунтування повинні міститися в указі президента про введення НС, затвердженому Верховною радою.

Порядок введення надзвичайного стану

Рада нацбезпеки і оборони (у разі пандемій, пожеж і т.д. - Кабмін) вносить на розгляд президента пропозицію ввести НС по всій території України або в окремих місцевостях.

Далі президент видає відповідний указ, який протягом двох діб має схвалити Верховна рада. НС вводиться на термін не більше 30 днів по всій Україні, не більше 60 днів - в окремих місцевостях і при необхідності продовжений не більше ніж на місяць.

Режим НС по суті дуже схожий з режимом воєнного стану, головна відмінність -воєнний стан може вводитися безстроково.

Наприкінці 2018 року в ряді регіонів України вже вводився воєнний стан на термін в один місяць, у зв'язку з російською агресією проти українських кораблів у Керченській протоці. При цьому на житті звичайних людей в цих областях режим воєнного стану фактично ніяк не позначився і пройшов майже непоміченим.