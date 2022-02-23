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Рада перенесла засідання щодо введення надзвичайного стану: названо причину

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Київ, Середа 23 лютого 2022 18:46
Рада перенесла засідання щодо введення надзвичайного стану: названо причину Фото: Рада перенесла засідання щодо НС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

Верховна рада перенесла засідання щодо введення надзвичайного стану в Україні. Засідання відбудеться сьогодні, але після іншого позачергового засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

За словами Палійчук, спочатку депутати проведуть позачергове засідання для розгляду питань про внесення змін до державного бюджету.

"Одразу після нього відбудеться спеціальне засідання парламенту стосовно указу президента про введення надзвичайного стану", - сказала вона.

Як розповів нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, глави фракцій парламенту направили президенту лист з проханням змінити указ про введення надзвичайного стану.

"Спірні пункти мають прибрати. І буде новий указ", - повідомив нардеп.

За даними джерела РБК-Україна, у листі нардепи пропонують внести до указу президента наступні зміни:

  • вилучити пункт про житло українців;
  • вилучити пункт про обмеження діяльності ЗМІ;
  • змінити пункт про можливу заборону політичних партій, вказавши, що мова про ті, які просувають ідеологію країни-агресора;
  • вилучити пункт про обмеження пересування територією України.

Співрозмовник видання зазначив, що фракцію "Слуга народу" дані правки влаштовують.

Нагадаємо, все, що потрібно знати про введення надзвичайного стану в Україні, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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