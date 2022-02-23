Рада перенесла засідання щодо введення надзвичайного стану: названо причину

Верховна рада перенесла засідання щодо введення надзвичайного стану в Україні . Засідання відбудеться сьогодні, але після іншого позачергового засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук .

За словами Палійчук, спочатку депутати проведуть позачергове засідання для розгляду питань про внесення змін до державного бюджету.

"Одразу після нього відбудеться спеціальне засідання парламенту стосовно указу президента про введення надзвичайного стану", - сказала вона.

Як розповів нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, глави фракцій парламенту направили президенту лист з проханням змінити указ про введення надзвичайного стану.

"Спірні пункти мають прибрати. І буде новий указ", - повідомив нардеп.

За даними джерела РБК-Україна, у листі нардепи пропонують внести до указу президента наступні зміни:

вилучити пункт про житло українців;

вилучити пункт про обмеження діяльності ЗМІ;

змінити пункт про можливу заборону політичних партій, вказавши, що мова про ті, які просувають ідеологію країни-агресора;

вилучити пункт про обмеження пересування територією України.

Співрозмовник видання зазначив, що фракцію "Слуга народу" дані правки влаштовують.