Китай собирается "своим способом" способствовать переговорам между Украиной и РФ

Китай выразил четкую и последовательную позицию страны по ситуации в Украине, и будет способствовать миру собственным способом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой.

"Мы всегда были отданы конструктивной роли в достижении прекращения огня, остановке боевых действий и политическом урегулировании кризиса, и мы будем продолжать убеждать в необходимости мира и способствовать переговорам своим способом, чтобы продвинуть скорейшее политическое урегулирование кризиса", - сказал он.

Участие Китая в Глобальном саммите мира

Напомним, Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которая будет организована нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы.

Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь наибольшее количество стран для поддержки такой инициативы.

В январе 2024 г. Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

В прошлом году Пекин представил свой "мирный" план по Украине из 12 пунктов, но до сих пор не предпринял существенных шагов для разрешения конфликта, за исключением участия в мирных переговорах под руководством Запада в Джидде прошлым летом.

Ранее в марте специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился с официальными лицами в пяти странах, включая Россию и Украину.

В последние годы Китай укрепил свои торговые и военные связи с Россией, поскольку Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против обеих стран, особенно Москвы, за вторжение в Украину. Две страны объявили о партнерстве "без границ" в феврале 2022 года, когда Путин посетил Пекин всего за несколько дней до вторжения.

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