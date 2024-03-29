Главный генерал США оценил возможность РФ начать большое наступление на Украину

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун считает, что опасения относительно вероятного масштабного весеннего наступления российских оккупантов на Украину могут быть преувеличены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence One .

Браун в разговоре с изданием снова призвал к скорейшему принятию оборонной помощи Украине со стороны США. Он допускает, что ВСУ столкнутся с продолжением российских артиллерийских обстрелов в обозримом будущем.

Вместе с тем он выразил сомнения в способности РФ организовать новое большое наступление на Украину.

"Я не знаю, смогут ли россияне осуществить большое наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на... что произошло в течение... прошлого года, россияне фактически бросили много возможностей и личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы получить то, что они получили", - сказал главный генерал США.

В этом контексте Браун указал на значительные потери, которые российские захватчики понесли при таких кампаниях.

"И, как я бы сказал, это почти мясорубка", - отметил американский генерал.

Он также озвучил мнение журналистам, что риск эскалации со стороны России в ее широкомасштабной военной агрессии против Украины "не столь высок, как, возможно, был в начале".

Разговоры о возможном новом наступлении РФ

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью CBS News рассказал, что по состоянию на сегодняшний день ситуацию на фронте удалось стабилизировать после зимнего обострения. Глава государства отметил, что Россия, вероятно, готовит новое наступление, которое может произойти в конце мая или в июне.

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в случае вражеского наступления Харьков станет для россиян "фатальным городом".

Сегодня начальник харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (генерал Марсель) заверил, что пока не следует ожидать нового наступления на Харьков, поскольку у россиян нет для этого сил и средств.

Отметим, недавно российские СМИ распространили информацию о подготовке к скрытой мобилизации для "окружения Харькова". В то же время, мэр города Игорь Терехов назвал это очередной враждебной ИПСО.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина отметил, что российские войска в ближайшее время вряд ли смогут атаковать Харьков или Сумы.