"Наступление" на Харьков, фронт, мобилизация и ротация: главное из интервью Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в новом интервью сообщил, что потребность в мобилизации 500 тысяч военных существенно уменьшилась. Также он рассказал о ситуации на фронте и заявил, что в случае наступления Харьков станет для россиян "роковым городом".

"Количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных"

Главком признает, что ситуация на фронте действительно сложная. Но в то же время объясняет - на фронте она и не бывает другой.

"Но мы не только стоим в обороне, но еще и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. Кроме того, количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", - заявил Сырский.

По его словам, текущая обстановка на определенных направлениях остается напряженной, оккупанты наращивают усилия и имеют численное преимущество в личном составе, а также продолжают применять тактику массированных штурмов, несмотря на значительные потери.

Также Сырский акцентировал, что враг значительно нарастил активность авиации, применяет КАБ - управляемые авиабомбы и плотно "кроет" минометами и артиллерией. В частности, еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1. Но, по его словам, сейчас на определенных участках фронта удалось выровнять ситуацию по артиллерии, и это сразу отразилось на обстановке в целом. При этом у наших бойцов преимущество в эффективном применении беспилотников.

"Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить нас на левом берегу Днепра в Запорожской области", - говорит Сырский.

Цель украинских воинов сейчас, по словам главкома, - это не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий.

Об отставке Залужного

На вопрос, с чем была связана отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, Сырский прямо не ответил, но отметил: "У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем".

"Итак, если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это значит, что эти причины - веские. Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему успеха на новой и очень ответственной должности", - добавил Сырский.

О ротациях

По словам Сырского, на сегодняшний день уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта. Он отметил, что это позволяет полноценно восстановить боеспособность не только техники, но, прежде всего, обеспечить отдых и восстановление военнослужащих.

"Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине отдавал себе отчет: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла", - констатировал главком.

При этом он подчеркивает - украинцы дальше идут защищать свою страну, в частности, возвращаясь из-за границы.

"У нас много добровольцев, и это - не преувеличение. Я не утверждаю, что проблем нет, но подчеркиваю, что мы делаем все для того, чтобы их решить", - рассказывает Сырский.

О мобилизации 500 тысяч человек: "цифра существенно уменьшена"

Главнокомандующий ВСУ также прокомментировал озвученное ранее президентом Владимиром Зеленским заявление о том, что в Силы обороны Украины нужно мобилизовать еще около 450-500 тысяч человек. По его словам, после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах. Надо учитывать, что люди - не работы. Они истощаются, физически и психологически, особенно в условиях боевых действий" , - говорит Сырский.

Как отметил главком, Генштаб пересматривает численность определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Что позволило освободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

О выходе из Авдеевки

Также главнокомандующий объяснил, почему ВСУ пришлось вывести свои силы из Авдеевки Донецкой области.

"Потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что дало возможность противнику постепенно продвигаться вперед. Также негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Таким образом, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки", - заявил Сырский.

По его словам, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен.

"Стоит также помнить, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, и об этом вряд ли будут рассказывать в "российском" телевизоре. 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции в этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов", - добавляет Сырский.

Есть ли угроза для Харькова?

Заявления оккупантов и ряда сообщений в западных СМИ о том, что РФ якобы может снова попытаться захватить Харьков, Сырский комментирует так - игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям нельзя, но если Россия и решится на такой шаг, то он станет для нее роковым.

"На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий. Мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", - сказал он.

О нехватке вооружения и боеприпасов

Также Сырский в интервью обратил внимание, что Украина могла бы добиться больших успехов на фронте, если бы союзники предоставили все необходимое вооружение. Это, в частности, касается и Харьковского наступления, где также не хватало ресурсов.

Кроме того, объясняет главком, отсутствие необходимого количества оружия и боеприпасов позволило россиянам глубоко зарыться в землю на юге Украины, в Запорожской области, и штурм этих позиций, без эффективной поддержки с воздуха, стоил нам человеческих потерь и потерь техники. Последний случай - Авдеевка.

"Мы бы, безусловно, сохранили эти позиции при наличии достаточного количества, прежде всего, средств ПВО и артиллерийских снарядов", - подчеркивает Сырский.

Он рассказывает, что теперь Силы обороны выполняют задачи по всей огромной линии фронта, фактически из-за недостатка вооружения и боеприпасов. По его мнению, в этих условиях переход к стратегической обороне является логическим решением. Он верит, что "снарядный голод" можно решить, если союзники помогут Украине в обещаемых объемах.

"Но столь же логично и обратное: если Запад, как заявляет, поставит Украине все, что нуждаются в ее Вооруженных силах, это позволит отбросить врага, сколько бы людей ни мобилизовывала Россия, и наконец завершить эту войну военной победой над противником", - добавляет главком.