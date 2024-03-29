Главы МИД Украины и Индии встретились для переговоров: о чем договорились

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим индийским коллегой в Нью-Дели. Они провели двусторонние переговоры и обзорное заседание межправительственной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел в Telegram .

"В ходе наших искренних и всеобъемлющих переговоров с индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром мы обсудили двусторонние отношения, ситуацию в наших регионах и вопросы глобальной безопасности", - сообщил Кулеба по итогам переговоров.

Министры уделили особое внимание формуле мира и следующим шагам на пути ее имплементации.

Кроме того, они также провели обзорное заседание украино-индийской межправительственной комиссии.

"Мы договорились возобновить уровень сотрудничества между нашими странами, который существовал до полномасштабной войны России против Украины, а также определить новые перспективные проекты, которые выведут наши отношения на следующий уровень", - подытожил глава МИД Украины.

Следует отметить, что Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины РФ.