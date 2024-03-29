Главы МИД Украины и Индии встретились для переговоров: о чем договорились
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим индийским коллегой в Нью-Дели. Они провели двусторонние переговоры и обзорное заседание межправительственной комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел в Telegram.
"В ходе наших искренних и всеобъемлющих переговоров с индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром мы обсудили двусторонние отношения, ситуацию в наших регионах и вопросы глобальной безопасности", - сообщил Кулеба по итогам переговоров.
Министры уделили особое внимание формуле мира и следующим шагам на пути ее имплементации.
Кроме того, они также провели обзорное заседание украино-индийской межправительственной комиссии.
"Мы договорились возобновить уровень сотрудничества между нашими странами, который существовал до полномасштабной войны России против Украины, а также определить новые перспективные проекты, которые выведут наши отношения на следующий уровень", - подытожил глава МИД Украины.
Следует отметить, что Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины РФ.
Визит Кулебы в Индию
В середине марта индийские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кулеба совершит свой первый рабочий визит в индию в конце марта.
Позже Bloomberg сообщил, что Кулеба во время визита в Индию попытается убедить местные власти поддержать мирную инициативу Украины. Также у него запланирована встреча с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
25 марта Кулеба подтвердил, что посетит Индию в конце марта. Он отметил, что его визит в Нью-Дели должен укрепить отношения между странами. Сообщалось, что в ходе визита он проведет встречи с министром иностранных дел для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам.
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