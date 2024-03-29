Передача Украине ракет ATACMS уже не так рискованна, - генерал Браун

Передача Украине от Соединенных Штатов Америки дальнобойных ракет ATACMS уже не так рискованна, как это было раньше.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence One .

В разговоре с журналистами Браун заявил, что риск эскалации при передаче ракет ATACMS Украине, не так высок, как, возможно, был изначально. В 2022 году РФ публично заявляла, что предоставление такого оружия Украине якобы пересечет "красную линию".

Тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что люди в академических кругах, аналитических центрах или других формах анализа называют это "декларативной политикой".

РФ пыталась запугать Запад

Речь идет о заявлениях высокопоставленных чиновников, в которых говорится о том, что они будут или не будут делать, если произойдут определенные действия.

"Высшие военные чиновники указали на российскую военную доктрину, особенно в том, что касается так называемого "экзистенциального риска". Они заявляли, что предоставление Украине такого оружия якобы может заставить Россию дать ядерный ответ или подтолкнуть ее к нападению на партнера по НАТО", - пишет издание.

Позиция Брауна

Генерал США сказал, что сдержанная реакция России на серию недавних атак украинских беспилотников вглубь территории России позволила Пентагону скорректировать свой анализ риска отправки ATACMS.

"Это то, на что мы обращаем внимание. Вы знаете, какова вероятность эскалации, исходя из различных возможностей и различных действий", - сказал он.

ATACMS для Украины