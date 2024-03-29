Зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова: мнение эксперта

Россияне попытались ударить по Днестровской гидроэлектростанции (ГЭС) в ночь на 29 марта. Как заявил президент Владимир Зеленский, Россия хочет повторения катастрофы с Каховской ГЭС, но теперь под угрозой еще и Молдова.

РБК-Украина рассказывает, зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова.

Атака на ГЕС

Сегодня днем после заседания Ставки главнокомандующего Зеленский сообщил, что россияне ночью пытались атаковать Каневскую и Днестровскую ГЭС.

"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", - написал он в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, вражеские ракеты были сбиты еще на подлете к Днестровской ГЭС. Но взрывная волна повредила админздание, а обломки от ракет повредили водопровод в селе Ожево, расположенное неподалеку от дамбы.

"К счастью, люди не пострадали. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия. Сформированы группы для обследования и специальная комиссия, которая определяет нанесенный ущерб", - добавил глава области.

Отметим, что Днестровская ГЭС расположена на границе Черновицкой и Винницкой областей недалеко от Молдовы, а река Днестр, на которой построена плотина, проходит по украинско-молдавской границе.

Что говорит эксперт

Как сказал в комментарии РБК-Украина эксперт Максим Билявский, российские атаки на украинские ГЭС могут нести сразу несколько рисков. Во-первых, техногенный, а во-вторых, риск утраты генерирующих энергетических мощностей. Также, по его словам, это может создать проблемы с водоснабжением, что в свою очередь может повлиять на сельское хозяйство.

"Что касается обеспечения электроэнергией. Я хотел бы обратить внимание, что эти объекты уже атакуются не впервые. В 2022 году враг уже пытался атаковать Днестровскую ГЭС. Здесь нужно понимать, почему Днестровская ГЭС. По моему мнению, здесь есть две причины", – добавил эксперт.

Первая причина, как отметил Билявский, состоит в том, что Молдова оказывает помощь с транзитом электроэнергии в Украину. Вторая - Молдова в своем энергобалансе частично зависима от электростанций на территории Приднестровья.

"Вероятно, агрессор хотел достигнуть этих двух целей. С одной стороны - уменьшить возможности Украины по получению электроэнергии из сопредельных стран. И вторая, вероятная цель, - увеличить зависимость Молдовы фактически на 100% от электричества из электростанций на территории Приднестровья", – объяснил он.

Что касается угрозы разрушения ГЭС от российских атак, то, по словам Билявского, это очень сложно сделать.

"Ведь когда проектируются плотины ГЭС, то они проектируются на силу удара, пропорционального падению Boeing777 с высоты 10 тысяч метров. То есть сами плотины ГЭС достаточно крепкие. Машинные отделения и турбины находятся под водой. Единственное, что может пострадать - это админздания и коммутаторы, которые обеспечивают подключение ГЭС к объединенной энергосистеме", - сказал эксперт.