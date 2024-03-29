Целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 29 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время него обсуждали последствия ударов оккупантов по энергетике и новые поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram .

"Первая Ставка, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко. Вызовы очень серьезные", - идется в сообщении.

Удары по энергетике

По словам президента, российские террористы снова били по украинской энергетике. На Ставке о нанесенном ущербе и восстановительных работах доложили премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышов.

"Обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах", - добавил президент.

Оккупанты целились по двум украинским ГЭС

Также Зеленский сообщил, что этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС.

"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова", - сказал глава Украины.

По словам президента, вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине.

Новое оружие для Украины

Президент отметил, что вторым вопросом на Ставке были контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу.

"На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы", - добавил Зеленский.

Президент поручил усилить работу с партнерами, он рассчитывает на их быструю реакцию.

Обстрел Украины 29 марта

Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Главный удар врага был нацелен на объекты энергетики. Известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.