"Укрэнерго" применило аварийные отключения еще в трех областях: список
В результате ночной атаки россиян аварийные отключения применили еще в трех областях Украины. Ограничения будут действовать до вечера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
Аварийные отключения применили в:
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Кировоградской областях.
"Основная причина - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции", - пишет "Укрэнерго".
В том же числе ограничения продолжают действовать в:
- Харьковской области;
- Кривом Роге.
Атака на Украину в ночь на 29 марта
Этой ночью террористы нанесли Украине мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора. Враг применил различные типы ракет и ударных беспилотников. Всего было выпущено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 БпЛА.
К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы.
Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушных целей.
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