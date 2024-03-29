Сейчас самый критический момент после Второй мировой, следующие два года решат все, - Туск
Сейчас самый критический момент в истории со времен Второй мировой войны. Следующие два года будут решающими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует PAP.
Глава правительства Польши оценил угрозу возникновения новой войны в мире. Туск призвал "мысленно привыкнуть к угрозе новой войны" и подготовиться к ней.
По мнению польского премьера, следующие два года будут решающими.
"Мы живем в самый критический момент после Второй мировой войны. Следующие два года решат все", - сказал он в интервью европейским СМИ.
Туск подчеркнул, что не видит причин, почему европейские страны не должны увеличивать расходы на оборону и не тратить на армию минимум 2% ВВП.
"Мы тратим 4% на оборону, но я знаю, что ситуация с безопасностью у нас тяжелее, чем в Испании или Италии. Но 2% ВВП - это просто необходимо. Я не понимаю, как это можно ставить под сомнение", - добавил Туск.
Вероятность войны РФ и НАТО
Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
В Министерстве обороны Литвы прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, потому что Москва сосредоточилась на войне против Украины.
Новый президент Финляндии недавно заявил, что считает маловероятным нападение РФ на его страну, ныне являющуюся членом НАТО.
Однако разведка Эстонии придерживается иного мнения. Там считают, что Россия уже готовится к войне с НАТО, это может произойти в течение 10 лет.
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