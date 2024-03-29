Тарифы, пенсии, субсидии: ждать ли повышения в апреле

В Украине состоится перерасчет пенсий на основании повышения минимальной зарплаты с апреля. Суммы в платежках за коммуналку существенно снизятся, ведь в большинстве населенных пунктов досрочно завершается отопительный сезон.

При подготовке использовались: постановление Кабмина №185 от 23 февраля 2024, закон о Государственном бюджете Украины на 2024 год, публикации сайта "На пенсии", данные Министерства социальной политики, Минэнерго и сообщения Правительственного портала.

Подробнее о том, что будет с пенсиями, тарифами и субсидиями на оплату услуг ЖКХ в следующем месяце – на РБК-Украина .

Содержание:

Перерасчет пенсий. Стоит ли ждать повышения

1 апреля в Украине вырастет гарантированный размер минимальной заработной платы (МЗП) с 7100 до 8000 грн. Это повышение влияет на ряд показателей, включая налоги, сборы, а также пенсионные выплаты.

После повышения МЗП должны возрасти также минимальные пенсии для лиц от 65 лет, имеющих 35 (мужчины) или 30 (женщины) лет страхового стажа. Пенсия для таких граждан не может быть меньше 3200 грн – 40% от минимальной зарплаты (ранее 2840 грн).

В то же время украинцы в возрасте от 65 лет с полным стажем уже должны получать пенсию более 3200 грн. Согласно постановлению Кабмина №185, с 1 марта 2024 государство гарантирует доплату этим категориям получателей до 3370 грн, если их пенсия меньше.

Фото: пенсии пересчитают для лиц старше 65 лет с полным страховым стажем (Getty Images)

Следует отметить, что перерасчет на основании повышения размера минималки состоится только для неработающих пенсионеров.

При этом с 1 апреля 2024 выплаты автоматически пересчитают пенсионерам, которые продолжают работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после предыдущего перерасчета.

Финиш отопительного сезона. Что будет с тарифами ЖКХ

Суммы в платежках за коммуналку в следующем месяце будут значительно меньше. Из-за благоприятных погодных условий в большинстве населенных пунктов местные органы власти приняли решение о завершении отопительного сезона досрочно – в конце марта, а не в середине апреля, как обычно.

Поэтому за услуги отопления украинцам придется оплатить последний раз за март 2024.

Электроэнергия

Ранее в правительстве уверяли, что стоимость услуг электроэнергии будет оставаться неизменной как минимум до завершения отопительного сезона. Пока нет информации об изменении стоимости света.

Несмотря на завершение отопительного периода, бытовые потребители будут платить за энергоснабжение по установленному тарифу – 2,64 грн/кВт-ч (для двухзонных счетчиков ночной тариф ниже – 1,23 грн/кВт-ч).

"Пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", – отмечали в Минэнерго.

При этом на фоне новых ударов РФ по энергосистеме в марте начала распространяться информация о возможном повышении тарифов, как было в результате атак в прошлом году.

Однако министр энергетики Герман Галущенко заявил, что говорить об этом рано. Никаких проектов или наработок по изменению тарифов нет.

Фото: газ для населения в апреле будет стоить 7,96 грн/куб.м (Виталий Носач, РБК-Украина)

Газоснабжение

В апреле 2024 цена на газ для населения будет оставаться неизменной – 7,96 грн/кубометр.

Это касается почти 98% бытовых потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза". Приблизительно 2% населения использует услуги других поставщиков газа, поэтому их тариф может несколько отличаться – от 7,7 до 9,9 грн/куб.м.

Стоит отметить, что для небытовых потребителей (предприятий, являющихся производителями тепла для нужд населения и бюджетных учреждений), льготная цена на газ будет действовать до 15 апреля 2024 года. Именно до того времени Кабмин продлил действие режима специальных обязательств (ПСО).

Холодная вода

Повышение тарифов на воду обсуждается в течение многих месяцев. Решение уже даже было принято НКРЭКУ в 2023 году, но затем отменено из-за критики власти.

Однако проект по новым ценам на водоснабжение снова может быть вынесен на рассмотрение. Планируется двухэтапное повышение стоимости услуг в среднем на 30%. Тарифы для каждого водоканала будут отличаться, поскольку зависят от ряда факторов: доступ к водным ресурсам в конкретном населенном пункте, стоимость электроэнергии и другие аспекты.

Например, в Киеве новый тариф на первом этапе повышения предлагается в размере 40,77 грн/куб.м против нынешнего 30,38 грн/куб.м.

Тарифный мораторий

На период военного положения и еще 6 месяцев после его отмены правительство ввело мораторий на повышение тарифов. Было запрещено изменение цены на услуги теплоснабжения, горячей воды, распределения газа.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов может быть отменен только в 2025 году.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ допустили постепенный рост тарифов на газ и электроэнергию для населения.

Размер субсидии в апреле 2024

В следующем месяце украинцы продолжат получать субсидии на отопительный сезон. Хотя фактически он завершился в большинстве населенных пунктов, субсидия рассчитана на период с октября 2023 по апрель 2024, включительно. В дальнейшем ее размер перечислят на неотапливаемый период автоматически тем, кто получал субсидию раньше.

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год заложено на жилищные субсидии 49,9 млрд грн для примерно 3,2 млн домохозяйств. Средний размер субсидии составляет 1410 грн. Также в этом году правительство реализует экспериментальный проект субсидий на твердое топливо (дрова, уголь) для домохозяйств, не имеющих возможности отапливать жилье газом.

Фото: в апреле украинцы будут получать субсидии без изменений (Виталий Носач, РБК-Украина)

В целом, право на получение субсидии в Украине имеют семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от общего месячного дохода.

Важно, чтобы домохозяйство не имело долгов за коммуналку или просроченной свыше 3 месяцев задолженности, превышающей 40 необлагаемых налогом минимумов доходов, – 680 грн. Заявление на назначение субсидии подается в Пенсионный фонд, Центр предоставления административных услуг или через Дию.

Следует отметить, что в скором времени в Украине появится новый вид субсидии – на аренду жилья для переселенцев. Минсоцполитики планирует ввести дополнительный инструмент поддержки ВПЛ, который может заработать уже в июне 2024.

Размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе страны, будет зависеть от количества членов семьи, доходов домохозяйства, способности оплачивать счета за аренду самостоятельно. Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.